Ecco le tre che hanno cambiato nome

Per lanciare le novità apportate alla rete di trasporto locale e permettere ai pendolari, residenti e non, di abituarsi al nuovo sistema pubblico, anche per tutta la giornata di oggi e per quella di domani, le ex Lam e la nuova linea 4 sono gratuite per tutti i cittadini. Un incentivo ulteriore ad utilizzare i mezzi della rete di trasporto pubblica.

o le variazioni di percorso e orari. Queste quelle che hanno cambiato nome.

LINEA 1+ (ex LAM BLU) "Ospedale S.Luca -FS- Napoleone-Verdi-San

Angelo/Nave": percorsi e frequenze orarie invariate nei feriali. A luglio stessa frequenza oraria di agosto. Nel periodo festivo, servizio

dalle ore 8:30 alle 20:27, con frequenza ogni 30’.

LINEA 2+ (ex LAM ROSSA) "San Vito-Peso-FS-Chiasso/San Concordio": percorsi e frequenze orarie invariate nei feriali. A luglio stessa frequenza oraria di agosto, portandola da 10’ a 15’. Nel periodo festivo, servizio dalle 8:30 alle 20:46, con

frequenza ogni 20’.

LINEA 3+ (ex LAM VERDE) "Stazione FS - Peso- Napoleone-TagliatePalatucci": potenziamento linea e variazione del percorso con l’aggiunta del Parcheggio Palatucci, con maggiore frequenza oraria: ogni 12

minuti contro i 15. A luglio e agosto, stessa frequenza oraria di passaggio ogni 12’. Nel periodo festivo, servizio dalle ore 9 alle 20:34, con frequenza ogni 20’.