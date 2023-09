Ecco la festa dello sport. Domenica all’aria aperta

Open day a cielo aperto. Accadrà domenica 17 settembre a Porcari con la festa dello sport. Atletica leggera, tennis, pallavolo. Ma anche basket, danza, calcio, pattinaggio, tiro con l’arco, baseball, pugilato, karate. Sono solo alcune delle discipline sportive che per tutta la giornata di domenica (17 settembre), dal mattino fino alle 19, potranno essere provate agli stand allestiti nel centro di Porcari. Ingresso gratuito. Abbiamo voluto organizzare questa giornata nella prima domenica successiva alla ripresa della scuola – commenta Susy Rovai, consigliera comunale con delega allo sport – perché consapevoli dell’importanza che anche le discipline sportive rivestono nello sviluppo a tutto tondo dei più piccoli. Crescere nei valori di lealtà e di inclusione che lo sport veicola contribuisce a formare persone che sapranno vincere e perdere, aiutare gli altri e migliorare sempre". Si parte alle 9 ,30. Dalle 16 alle 18 tornei e sfide di ogni genere. Saranno chiuse via del Municipio, viale Marconi e via Pacini.