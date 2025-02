Ecco il Sestetto Stradivari. Concerto al Boccherini

Grande attesa per lo spettacolo nel cartellone dell’Associazione Musicale Lucchese che ancora una volta metterà in risalto il grande talento del Sestetto Stradivari atteso l’8 febbraio alle 17.30 nell’Istituto Boccherini. David Romano, Ruggiero Sfregola saranno ai violini, Raffaele Mallozzi, David Bursack alle viole e Diego Romano e Sara Gentile ai violoncelli per questa straordinaria performance che volerà sulle note delle composizioni di Luigi Boccherini e Antonín Dvořák.

A fine febbraio tornerà a Lucca il violoncellista Ettore Pagano (23 anni, nel 2022 ha ottenuto il Primo Premio, il Premio per la migliore Sonata e altri due Premi Speciali al XVIII Kachaturian International Competition in Armenia) che, con il suo incredibile virtuosismo, si esibirà assieme all’Orchestra del Conservatorio “L. Boccherini”, in omaggio a Luigi Boccherini.

Poi sarà la volta della violinista Giulia Rimonda, musicista di raro talento (anche lei classe 2002, vincitrice di numerosi premi, recentemente selezionata da Stiftung Villa Musica per il progetto “Talenti Musicali Italiani nel Mondo” promosso dall’Accademia Chigiana e CIDIM) con il promettente pianista Lorenzo Nguyen, attualmente studente alla Hochschule für Musik di Basilea, allievo di Filippo Gamba, e all’Accademia di Pinerolo con Gabriele Carcano ed Enrico Pace; cofondatore e pianista del Trio Chagall.

Il primo blocco di concerti della stagione si chiuderà con Roberto Cominati, pianista vincitore del Premio Busoni nel 1993, ospite delle più importanti società concertistiche italiane e di istituzioni come il Teatro alla Scala di Milano, il Comunale di Bologna, la Fenice di Venezia, il Maggio Musicale Fiorentino, il San Carlo di Napoli, l’Accademia di Santa Cecilia di Roma, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

La stagione riprenderà a ottobre, nel segno del talento femminile, con il Trio Hermes (archi) che suonerà assieme Simone Gramaglia alla viola per poi proseguire con il concerto dell’ensemble Il Rossignolo, gruppo specializzato nello studio e nell’esecuzione di musica antica su strumenti storici.

Il programma continuerà a novembre, il ritmo e la sorprendente energia del Two Times Percussion Duo, composto da musicisti dell’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, e un nuovo appuntamento con l’integrale dei quartetti per archi di Šostakovič, con il bravissimo Quartetto Guadagnini (archi).