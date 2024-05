Ecco il nuovo Ducato con pedane per il trasporto dei disabili

Un Ducato a nove posti super accessoriato, secondo i crismi della più innovativa tecnologia, con le pedane speciali che servono per il trasporto dei disabili e non solo. Sarà per quattro anni gestito in comodato gratuito dall’associazione Fratres di Spianate che nei giorni scorsi ha organizzato una cena per celebrare l’evento. Sì, perché quando arriva un nuovo mezzo al servizio della comunità, è sempre una bella notizia da festeggiare.

Molte le persone presenti, tra queste uno dei consiglieri dei Donatori di Sangue della frazione più popolosa, Alessandro Balduini e l’ex sindaco, Maurizio Marchetti. Ma è doveroso riconoscere il merito dell’azienda ACG Italia srl che ha svolto l’operazione fondamentale, senza la quale sarebbe stato tutto inutile: la raccolta dei fondi necessari per l’acquisto. "L’obiettivo minimo era quello di poter raggiungere la somma necessaria per una vettura semplice - spiega Elena Simi, ACG Italia srl - , ma proseguendo l’attività di ricerca visitando le varie aziende del territorio altopascese, ci siamo accorti che potevamo spostare un pizzico più in là l’asticella e il target".

"Così - spiega Elena Simi - grazie alla generosità degli altopascesi tutti e di circa 40 attività produttive in particolare, siamo andati ben oltre. Una soddisfazione enorme. E’ il sesto mezzo che riusciamo a concretizzare per Altopascio nel corso degli anni e speriamo di poter continuare". Il veicolo potrà essere utilizzato anche per trasportare le persone a donare il sangue, soprattutto in estate, un periodo critico per la carenza di plasma.

Ma. Ste.