“Ecco il nostro biglietto da visita, un ubriaco davanti alla stazione“

1Sdraiato praticamente sulla porta di ingresso della stazione ferroviaria è colui che “accoglie“ turisti e pendolari. “E’ da tempo che c’è questa situazione – ci segnala un nostro lettore – sarebbe l’ora che qualcuno vi ponesse mano. Non è possibile che il biglietto da visita della nostra città, per chi arriva e per chi parte, sia quella di un ubriaco disteso a terra davanti all’ingresso della stazione. Lucca merita di più“.