Ecco il “Girotondo intorno al mondo“ una serata con canzoni di pace e amore

L’Associazione "Don Franco Baroni" ETS-ODV è presente nel chiostro di Santa Caterina del Real Collegio con gli appuntamenti intitolati: "Melodie all’ombra del nostro campanile". Domani 18 agosto, alle 21,15 con ingresso gratuito, "Girotondo intorno al mondo", un viaggio con canzoni di pace, amore e amicizia, interpretate da bravissimi artisti. Non ancheranno riflessioni e dialoghi in vernacolo lucchese, per dare un tocco di leggerezza. Sul palco Irene Lazzareschi, Giovanna Vellutini, Giovanna Bartoli, Raul Marini, Marco Livolsi, Iris Mariani, Cinzia Andreini e Roberto Borelli. Presenti anche bambini di una scuola dell’infanzia del centro con l’insegnante Sabrina De Luca. A condurre la serata sarà Emanuela Gennai.