Ecco i giardinieri d’arte dei parchi storici Venti corsisti in uscita speciale all’"Orto"

Uscita speciale all’Orto Botanico per i 20 corsisti del corso di formazione gratuito “RE.Gi.S. - Restauro e recupero di giardini storici”. Giovedì scorso sono stati accolti dalla curatrice Alessandra Sani insieme all’assessore Simona Testaferrata, e sono stati accompagnati dalla curatrice Alessandra Sani, dall’architetto paesaggista Francesco Monacci, docente, e dal codocente Fabrizio Cinelli, professore dell’Università di Pisa, responsabile scientifico del Laboratorio DESTeC di “Prove e prestazioni su alberi e legno in opera” e collaboratore dell’Orto botanico di Lucca nell’ambito di un Accordo tra Università e Comune. Il corso, iniziato il 6 aprile, è organizzato dall’agenzia formativa Per-Corso capofila di ATS in partenariato con l’ISS Carrara-Nottolini-Busdraghi e con l’agenzia Formatica Scarl, gratuito perché finanziato con fondi PNRR nell’ambito di Giovanisì, progetto della Regione per l’autonomia dei giovani, e realizzato in collaborazione anche con Villa Reale di Marlia e l’Agricola Natali. I corsisti, che stanno frequentando con assiduità e interesse, hanno svolto visite anche al Giardino della Villa medicea La Petraia (Firenze-Castello) e al Giardino di Boboli.