Ecco due empori di comunità All’interno degli alimentari attivati servizi al cittadino

Due negozi di alimentari presenti sul territorio del Comune di Bagni di Lucca diventano "Empori di Comunità". Nel mese di marzo 2023 sono state accolte dal Comune le due domande di partecipazione al bando finanziato dalla Regione Toscana "Empori di Comunità", presentate dagli Alimentari Da Erica e Alimentari Giannini Enrico (nelle foto i titolari delle due attività) nelle frazioni di San Gemignano di Controni e San Cassiano di Controni.

Le due attività riceveranno dalla Regione un contributo pari a 10mila euro a fondo perduto a condizione che realizzino "empori di comunità", appunto, ovvero strutture polifunzionali a carattere imprenditoriale organizzate per la produzione o commercializzazione di taluni prodotti e l’erogazione dei servizi di interesse per la comunità di riferimento. In particolare i due esercizi si impegnano ad attivare i servizi quali: la prenotazione di visite specialistiche, la prenotazioni di prelievi ed esami, la consegna di farmaci, e poi ancora il ritiro di referti, il pagamento dei bollettini postali, delle bollette, dei ticket sanitari e dei servizi comunali.

Il progetto è stato portato avanti con la collaborazione degli assessori Roberto Strigoli e Priscilla Valentino del Comune di Bagni di Lucca e con l’aiuto dello sportello Montagna di Anci Toscana.

"Si tratta di un traguardo importante per il nostro Comune che è risultato uno dei pochi enti a ad ottenere ben due finanziamenti, - commenta il sindaco Paolo Michelini -. Questi servizi finanziati sono fondamentali per facilitare la vivibilità delle nostre montagne, offrendo un aiuto specialmente alle persone più anziane, nella gestione delle pratiche quotidiane sempre più digitalizzate. Gli assessori Valentino e Strigoli hanno lavorato molto bene."

L’avvio di questo progetto era molto atteso anche dalla popolazione di Bagni di Lucca, in quanto l’iniziativa potrebbe aiutare ad invertire la tendenza allo spopolamento che ormai da anni si registra nelle frazioni montane del comune di Bagni di Lucca, ma non solo, e che in anni passati hanno ridotto drasticamente il numero dei residenti, sia per la mancanza di servizi adeguati, che per il decremento della denatalità.

Marco Nicoli