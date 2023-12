Ecco “Con-versa-zioni“. La danza contemporanea

Interessante evento di danza contemporanea in arrivo a Lucca. Il centro di formazione nazionale danza European Dance Academy è infatti lieto di annunciare la seconda edizione di “CON-VERSA-ZIONI“ evento dedicato alla danza contemporanea, che si terrà domenica 17 dicembre alle ore 21. A far da cornice a questo appuntamento sarà lo storico Auditorium del Suffragio, sede del Conservatorio di Musica Luigi Boccherini di Lucca. A guida dell’evento Valerie Claroni, art director del progetto ACT e formatrice in diverse realtà italiane.

L’European Dance Academy, diretta dalla formatrice Ilaria Picchi, è un’associazione che promuove corsi di Alta Formazione per Insegnanti di danza e opportunità di studio e di approccio al professionismo per giovani danzatori. CON-VERSA-ZIONI è l’evento dedicato al progetto coreografico ACT- Advanced Contemporary Training che si pone l’obiettivo di accompagnare i giovani danzatori contemporanei nel percorso verso il professionismo, dando loro occasioni di studio e performance.

Ospiti d’onore della serata saranno i ragazzi selezionati per il progetto ACT, provenienti da tutta Italia, che porteranno in scena coreografie inedite create per l’occasione da artisti di fama internazionale. La serata sarà un susseguirsi di emozionanti creazioni artistiche; tra le esibizioni in programma vi saranno i danzatori e coreografi professionisti Manfredi Perego coreografo freelance, Adriano Popolo Rubbio coreografo, artista e assistente coreografo della compagnia KOMOCO-Sofia Nappi, Maud De la Purification prima ballerina della compagnia Zappalà Danza di Catania.

Gli artisti ospiti porteranno in scena assoli inediti o brevi estratti di spettacoli che hanno girato l’Italia in tour. Ad esibirsi, inoltre, vi saranno gli studenti del corso di danza contemporanea della scuola Movinart Dance Studio di Lucca seguiti da Valerie Claroni : un’occasione unica di scambio artistico tra realtà formative e professionali.

Durante la serata, il pubblico sarà invitato a porre domande ai coreografi presenti per apprendere il significato dietro ciascuna rappresentazione artistica e conoscere la poetica di ogni artista presente. Dunque appuntamento a domenica 17 dicembre alle ore 21. Costo del biglietto 10 euro più prevendita. Acquistabile esclusivamente online al sito: https:www.mailticket.itmanifestazioneRW37conversazioni