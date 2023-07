Ecco “Ci sian anche noi“ Il comitato per la salute

Si è costituito il Comitato civico "Ci sian anche noi altri", detto alla garfagnina, per la salvaguardia dell’emergenza e urgenza medica in alta Garfagnana ed in particolare contro la soppressione del Medico del 118 di Piazza al Serchio, contro la soppressione della guardia medica dalle 24 alle 8 del mattino successivo e infine per la salvaguardia e potenziamento del Pronto soccorso dell’ospedale di Castelnuovo. Il Comitato non ha perso tempo e si è dato subito un gran da fare per organizzare al meglio la riunione che si terrà a Camporgiano, presso il Centro civico, domani, venerdì 7 luglio, alle ore 21.

La scelta su Camporgiano, hanno spiegato gli organizzatori, è legata al fatto che è più centrale e raggiungibile più comodamente dai cittadini dei sei Comuni interessati, Camporgiano, San Romano, Piazza al Serchio, Sillano-Giuncugnano, Minucciano e Vagli Sotto. Il Comitato è composto da Francesca Angeli, Giulio Carrozzi e Marzia Turelli per il Comune di Sillano-Giuncugnano, Maria Rita Bonaldi, Giulia Cesaretti e Federica Giorgi per il Comune di San Romano, Andreino Campoli, Iacopo Cassettai, Anna Ferri Maria, Teresa Grassi e Valter Tarabella per il Comune di Piazza al Serchio, Gabriella Cardosi, Giuliana Magnani e Sabrina Magnani per il Comune di Camporgiano, Michela Casotti, Giulio Cesaretti, Antonella(Eni) Gherardi, Vania Massari, Cosetta Spinetti e Luciano Spinetti, Teresa Morelli per il Comune di Vagli Sotto. "Sono stati invitati - spiegano Iacopo Cassettai, Andreino Campoli e Francesca Angeli, tre membri del Comitato- i sindaci dei sei Comuni interessati, tutti quanti i nostri rappresentanti in Regione sia di maggioranza che di minoranza, tutte le rappresentanze sindacali, le varie forze politiche e tutta quanta la popolazione dei sei Comuni. Questa chiamata ad essere presenti venerdì sera a Camporgiano, sarà anche, come di suole dire, prova del 9. Se ci sarà partecipazione, andremo avanti, altrimenti sarà un fallimento. Tocca a noi e solo a noi tutti, che abitiamo in alta Garfagnana, farsi sentire. Nessun altro lo farà al nostro posto".

L’incontro verrà regolamentato dal Comitato promotore, circa i tempi di intervento, previa iscrizione presso la segreteria prima dell’inizio.

Dino Magistrelli