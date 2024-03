Ecco a voi la voce di San Ginese. Uno spazio aperto al territorio

Noi alunni della Scuola Primaria di San Ginese da questo anno scolastico facciamo un po’ i “giornalisti”. Nel senso che abbiamo realizzato, con il supporto e il coordinamento dei nostri insegnanti, “La voce di San Ginese”, il giornale scolastico. Si tratta di una novità, un’esperienza mai realizzata prima e di cui andiamo molto orgogliosi. È uscito il primo numero, a dicembre 2023, e stiamo lavorando alla seconda uscita prevista a Pasqua.

Sul nostro giornale raccontiamo le attività che facciamo sia nelle varie materie (Storia, Geografia, Scienze, Arte…) che nei laboratori. Parliamo anche (e questa è una novità del dopo Covid) delle nostre giornate a tema e delle varie iniziative: giornata dell’albero, della primavera e momenti di riflessione e ricordo come quello in memoria di Giulia Cecchettin. Ospitiamo anche una pagina chiamata “La parola all’esperto” in cui genitori, nonni e tutti coloro che vogliono intervenire o che noi riteniamo di invitare, parlano di argomenti specifici. Dedichiamo anche alcune ore alla visione di film su cui discutiamo e ci confrontiamo. E, grazie ai genitori, sono stati impiantati dei nuovi alberi nel giardino della scuola, per la verità poco curato soprattutto negli ultimi tempi da chi invece avrebbe dovuto occuparsene. Sono in previsione anche altri interventi di abbellimento e riqualificazione, di cui però non vogliamo parlare adesso perché sarà una sorpresa. Inoltre le pagine finali del giornalino sono dedicate ad attività del tempo libero: giochi di enigmistica e logica, rebus, indovinelli, cruciverba… Un argomento di cui parliamo è il ritorno a mensa di tutte le classi della scuola. Anche questa è una novità: negli ultimi anni si mangiava in classe, ognuno al proprio banco perché c’era il Covid.

Dallo scorso ottobre, dopo che il Comune di Capannori ha riaperto la mensa, noi di classe quinta abbiamo cominciato a fare i tutor dei nostri compagni più piccoli. Nell’ultimo numero del giornale scolastico si parlerà, e questa è un’anteprima dedicata ai lettori de “La Nazione”, degli spettacoli teatrali curati dai nostri esperti. Il teatro infatti è forse la tradizione principale che caratterizza la nostra scuola. Cari lettori vi invitiamo a leggere oltre a questo quotidiano, anche “La voce di San Ginese” che potete reperire nei negozi della nostra bellissima zona. Oppure cliccando il link: https://drive.google.com/file/d/1G6sdFiYdLnxkp0t5lFV5B1BMxZV4x7gD/view?usp=sharing.

Classe 5ª Scuola Primaria

“L.A. Papi” San Ginese