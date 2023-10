"Eat Parade sulla Rai: il libro sulla frutta autoctona di Lucca e Garfagnana"

Il libro sulla salvaguardia delle varietà frutticole autoctone della Garfagnana di Elena Bernardini approda su Rai 2. Verrà infatti segnalato venerdì 20 ottobre alle ore 13.30, su Rai 2, durante la trasmissione televisiva TG2 “Eat Parade” - rubrica che ha come tema l’economia e la passione dietro alla grande cultura italiana per l’arte culinaria, la tradizione enologica e le sfide per il futuro.

Grande vetrina dunque per il volume “Caratterizzazione di varietà frutticole autoctone della Garfagnana” di Elena Bernardini, pubblicato dall’Unione Comuni Garfagnana per la propria collana editoriale Banca dell’Identità e della Memoria: una ricerca approfondita su antiche varietà di melo, pero, pesco e ciliegio ancora presenti sul territorio, di cui sono stati esaminati aspetti morfologici, fisici, chimici e organolettici. La tesi del libro si colloca nell’ambito delle attività di recupero e salvaguardia delle varietà frutticole tradizionali della Garfagnana da parte del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa. Un lavoro che fornisce una mole di informazioni importanti per il mantenimento della biodiversità - non solo come valore per la memoria, ma anche per possibili sviluppi scientifici e produttivi.

“Da diversi anni – spiega il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi - l’Ente realizza un’importante azione di salvaguardia nei confronti della biodiversità, coltivata e allevata, garantendo il recupero e la conservazione del patrimonio di specie, conoscenze e tradizioni. Riguarda varietà animali e vegetali che si sono evolute in conseguenza delle caratteristiche ambientali e delle tradizioni dei produttori che rappresentano un valore immenso sia quale patrimonio originale, da preservare per la tutela della biodiversità, che come componenti della cultura dei luoghi e dell’identità delle popolazioni locali”.