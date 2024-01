”E’ un modo per mostrargli gratitudine”

Il simposio che si terrà a Stoccarda, è l’occasione per parlare ancora una volta di Dieter Schickling. A farlo la musicologa e già docente universitaria, Gabriella Biagi Ravenni, presidente del Centro Studi Giacomo Puccini che del ricercatore è stata, negli anni, amica e collaboratrice.

"Siamo particolarmente felici che questa iniziativa, a un anno dalla scomparsa di Dieter, segni l’avvio delle nostre iniziative per il centenario pucciniano: è un modo per mostrare la gratitudine che gli dobbiamo e l’affetto che ci legava; verranno trattati campi di ricerca che Dieter ha frequentato o addirittura avviato; Dieter ha posto le basi del Progetto Epistolario che poi il Centro studi ha fatto suo; è commovente pensare – prosegue la presidente Biagi Ravenni – che l’ultimo aggiornamento al database è stato fatto il giorno antecedente la sua scomparsa".

Va avanti Biagi Ravenni: "Dieter, nel 2003, ha pubblicato un vero monumento: il catalogo delle opere di Giacomo Puccini, e ora continueremo il suo lavoro facendone una pubblicazione digitale aggiornata, includendo le molte composizioni e le molte fonti musicali (in primis quelle conservate nell’Archivio Puccini di Torre del Lago) emerse nei vent’anni che sono trascorsi". E poi arriva una conferma: "Contiamo di andare online nel 2024".

Secondo la musicologa, "che questa iniziativa si tenga a un anno dalla scomparsa di Dieter, ci riempie di gioia per l’affetto e la gratitudine che gli dobbiamo; possiamo dire che il Centro sudi inizierà l’avvio delle iniziative per il centenario pucciniano; da sottolineare – prosegue Biagi Ravenni – che il lascito di Schickling è stato da poco perfezionato e siamo vicini a trovare il luogo in grado di custodirlo".

Dello studioso Schickling che a Lucca e a Puccini ha voluto particolarmente bene, è utile ricordare alcune delle sue opere tra le quali citiamo “Giacomo Puccini, la vita e l’arte” (Felici, 2008) tradotta da D. Arduini, e “Puccini, biographie” in lingua tedesca (464 pagg., 2017).

Maurizio Guccione