E’ tempo di Summer L’omaggio di Mimmo al ‘suo‘ Napoli campione

Antivigilia dell’apertura del Lucca Summer Festival, che sarà salutata domani sera da ben 11mila 160 spettatori paganti per l’accoppiata KissSkid Row. Ieri tra i vari arredi della piazza è spuntato una nuova rappresentazione a corredo del logo della manifestazione, raffigurante la statua di Maria Luisa di Borbone, da sempre spettatrice privilegiata del festival, con occhiali scuri, vestita di azzurro, con uno scialle giallo, una chitarra elettrica Fender in mano e con le mura, la Torre Guinigi e la statua di Giacomo Puccini sulo sfondo.

Se il colore azzurro fa solo presagire sapori napoletani, in onore della squadra di calcio della città natale del “patron“ Mimmo D’Alessandro, ecco che invece all’ingresso dell’area accoglienza nel Cortile degli Svizzeri, senza dare adito a dubbi, troneggia, su sfondo azzurro, uno scudetto con il numero 3 all’interno, la scritta “Campioni d’Italia“ e l’immagine del capitano del Napoli, il lucchese Giovanni Di Lorenzo, a braccia alzate in segno di gioia.

D’Alessandro, che ha più volte sottolineato la non casualità della presenza di un lucchese nel Napoli, a rappresentare in senso inverso quella che è stata la sua storia personale, ha confermato la sua volontà di invitare il “suo“ capitano al Summer per consegnargli un riconoscimento personale a ringraziamento per la vittoria dello scudetto. Immagini a parte, i preparativi per il concerto di domani sera sono ormai frenetici e tutti i tasselli stanno andando al loro posto.

Tribune, transenne, percorsi, palco con relative prove audio, luci e schermi, camerini e area accoglienza sono praticamente pronti, in attesa della prima ondata di spettatori, che domani collauderanno tutte le strutture con il primo “sold out“ dell’edizione del venticinquennale.

Non sarà certo l’ultimo “tutto esaurito“ del Summer 2023, a iniziare già del secondo appuntamento del cartellone, in programma sabato 1° luglio, ospiti i sempre amatissimi Simply Red. Si annuncia infatti un’edizione ricca di grande musica, eventi imperdibili, divertimento e cultura: un mix che questo festival riesce sempre a mettere in campo, anno dopo anno, grazie alle indubbie capacità del direttore artistico Mimmo D’Alessandro, abilissimo, intanto, di aggiudicarsi l’unica data italiana, allo stadio San Siro di Milano, del tour 2024 di Taylor Swift.

Paolo Ceragioli