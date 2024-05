“E’ stato un grandissimo onore. Ma è giusto che ci sia la svolta“

“E’ stato un piacere, un grandissimo onore essere in questa realtà. Ed è una bellissima coincidenza il fatto che lascerò l’incarico proprio quando il consigliere anziano, Paolo Paladini – con lui iniziai il mio percorso in Confcommercio negli anni Ottanta – darà il ’la’ per la convocazione per le lezioni del nuovo presidente di Confcommercio Imprese“.

E’ il saluto di Rodolfo Pasquini, che dopo i quattro anni di mandato decadrà da presidente di Confcommercio. “Tutti sono necessari, nessuno indispensabile. Vale per chiunque. Lascio l’incarico senza rimpianti nè rimorsi. Ho fatto tutto quello era da fare per l’associazione, in sintonia con i soci, le soddisfazioni non sono mancate“.

Se dovesse citarne una in particolare?

“La nascita della prima Confcommercio interprovinciale d’Italia con l’annessione delle province di Massa-Carrara. Un progetto pilota che ci portò a esempio per tante altre realtà territoriali“.

Un momento difficile?

“Il passaggio da direttore a presente non fu così naturale per me. Ero e mi sentivo un tecnico, un aspetto che poi in realtà mi è stato riconosciuto ed è stato apprezzato da molti nel tempo“.

E oggi, o meglio, domani?

“Rimarrò a disposizione se ci sarà bisogno di me, anche per il nuovo presidente. Ma non sarò invadente, non sono una di quelle persone che ci vuole essere per forza. Intanto continuerò a svolgere il mio ruolo di vicepresidente vicario della Camera di Commercio“.

E poi?

“Poi c’è la famiglia, ci sono i nipoti. E la bicicletta, una grande passione“.

Laura Sartini