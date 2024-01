E’ stato il secondo anno più caldo. Il 2023 preceduto solo dal 2022

Il 2023 è stato il secondo anno più caldo dal 1934 per Lucca. In questa classifica, che conferma i cambiamenti climatici, è stato preceduto soltanto dall’anno 2022, che era stato caratterizzato anche da un livello di siccità record. I dati sono relativi al centro storico di Lucca, dunque ai termometri e ai pluviometri che si trovano nell’Orto botanico. In dettaglio il 2023 si è chiuso con una media di 16,45 gradi rispetto ai 16,56 gradi dell’anno 2022. Dobbiamo evidenziare anche che negli ultimi 90 anni soltanto in sette casi si sono registrate temperature medie superiori ai 16 gradi e ben cinque di essi si trovano negli ultimi 10 anni.

Ci sono stati infatti i 16,18 gradi dell’anno 2014, i 16,11 degli anni 1994 e 1979, i 16,08 gradi dell’anno 2018 e i 16,05 gradi dell’anno 2015. La temperatura media annua nel centro storico di Lucca, dal 1933 al 2023 è stata di 15,1 gradi. In fondo alla classifica, dunque gli anni più freddi, troviamo il 1989 con una temperatura media di appena 12,95 gradi, mentre altri tre anni hanno fatto registrare temperature medie inferiori ai 14 gradi: il 1956 con 13,53 gradi, il 1940 con 13,87 gradi e il 1954 con 13,97 gradi.

Guardando la classifica mese per mese emerge il primato assoluto dell’ottobre scorso con una media di 18,9 gradi ovvero ben tre gradi superiore alla media che in 90 anni è si 15,9 gradi. Gennaio 2023 si è fermato al dodicesimo posto con 8,1 gradi a fronte della media di 6,5 e del primato del gennaio 1936 che registrò 9,7 gradi. Febbraio si è fermato al trentacinquesimo posto con 8,2 gradi a fronte della media di 7,8 e del primato del 1966 che registrò 10,9 gradi. Marzo si è fermato all’undicesimo posto con 12 gradi a fronte della media di 10,5 e del primato del 1991 che registrò 13,5 gradi.

Aprile si è fermato al quarantesimo posto con 13,8 gradi a fronte della media di 13,7 e del primato del 2007 che registrò 16,9 gradi. Maggio si è fermato al ventiquattresimo posto con 18,6 gradi a fronte della media di 17,8 e del primato del 1986 che registrò 21,2 gradi. Giugno si è fermato al decimo posto con 23,4 gradi a fronte della media di 21,6 e del primato del 2003 che registrò 25,7 gradi. Luglio si è fermato all’ottavo posto con 26,3 gradi a fronte della media di 24,3 e del primato del 2015 che registrò 27,3 gradi. Agosto si è fermato al tredicesimo posto con 25,4 gradi a fronte della media di 24,1 e del primato del 2003 che registrò 28 gradi. Settembre si è fermato all’ottavo posto con 22,4 gradi a fronte della media di 20,5 e del primato del 1987 che registrò 23,1 gradi. Novembre si è fermato al trentaduesimo posto con 11,5 gradi a fronte della media di 10,9 e del primato del 1963 che registrò 13,8 gradi. Infine il dicembre scorso si è fermato al quindicesimo posto della classifica dei più caldi a Lucca con una media di 8,8 gradi a fronte della media di 7,3 e del primato del dicembre 1978 che registrò una media di 9,9 gradi.