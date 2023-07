"E’ solo un gioco da prendere con le molle..."

Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia commentano la classifica del Sole24ore. "Il metodo – scrivono – è quello di confrontare il dato elettorale con il risultato di un sondaggio telefonico a campione statistico e poi calcolare lo scostamento, in positivo o negativo. Il dato che ne scaturisce va preso per quello che è principalmente: un gioco. Da questo sondaggio, al quale partecipa per la prima volta Mario Pardini, si vede sostanzialmente confermare il dato elettorale con il quale fu eletto lo scorso anno, con un lieve calo non significativo, per molti motivi. Statisticamente parlando, il meno 2,5 fra il voto di 12 mesi fa e il rilevamento telefonico di questi giorni, può essere annoverato fra quelle che vengono definite dagli addetti ai lavori “forchette di oscillazione”, determinate magari dalla composizione del panel di rilevazione ed altri fattori contingenti, senza contare quello che - usando termini economici - è un “rimbalzo tecnico”".

"Uscendo dal gioco, immaginiamo che qualcuno forzerà il tutto per arrivare alla conclusione che il sindaco Mario Pardini possa avere perso consenso. Ma chi lo dovesse fare, sa benissimo di strumentalizzare un ambito che non è perfettamente aderente alla realtà, anzi. E sicuramente costui tacerebbe sul fatto che Eugenio Giani è 15° su 20 fra i governatori".

"Intanto – affermano FdI, Lega e Forza Italia – è bene subito affermare che il consenso di Mario Pardini è positivamente consolidato, in crescita costante e continua. Lo diciamo perché siamo in costante contatto con i cittadini, ascoltiamo le loro valutazioni e le richieste della popolazione. Mario Pardini è apprezzato per il suo modo di fare, per la tendenza nell’ascoltare tutti e nel mettersi a disposizione. Pardini ha ereditato una situazione pesante, con molti problemi sul tappeto, che non si risolvono in pochi mesi".

"Tornando alla classifica di gradimento, ricordiamo che chi ha preceduto Pardini arrivò addirittura al sesto posto nazionale per poi precipitare all’81° mano a mano che i cittadini ne constatavano l’operato. Con Mario Pardini i lucchesi faranno esattamente il contrario. D’altronde se le elezioni di un anno fa ci hanno lasciato una lezione, essa è che i sondaggi vanno presi con le molle. Secondo i sondaggi, infatti, Pardini non sarebbe neanche dovuto essere sindaco di Lucca, ma le cose - come sappiamo - sono andate in maniera diversa".