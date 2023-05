E’ scomparso Braccini Una delle ‘anime‘ del gruppo Ferrando

E’ scomparso dopo una breve, ma terribile malattia che non gli ha lasciato scampo, Luca Braccini, che avrebbe compiuto 70 anni il 2 giugno. E’ morto alla clinica pisana di San Rossore dove ha trascorso gli ultimi giorni lottando contro il male grazie anche al sostegno della moglie, Cristina Ferrando; dalla quale aveva avuto l’amatissima figlia Bianca. Braccini, stimato e benvoluto da tutti, era un imprenditore affermato nella vendita di motociclette con il Gruppo Ferrando, per il quale conduceva la storica concessionaria Motor Game a San Giuliano (Pisa). Proprio alcune settimana fa – e ne avevamo parlato anche su queste colonne – aveva aperto un nuovo punto vendita Yamaha con il brand Motor Game a Lucca, accanto alla sede della SerchioMotori in via Mazzini, vicino alla stazione ferroviaria. Ma il gruppo Ferrando ha vendita anche a Pisa e Livorno; oltre che quelli storici di Lucca; insomma un piccolo ”impero” che da oggi è un po’ più povero per la scomparsa di Luca. I funerali si terranno alla chiesa di Sant’Alessio oggi pomeriggio giovedì 4 aprile alle 15. Alla famiglia di Luca giunga in questo momento di grande dolore un affettuoso pensiero di vicinanza da parte di tutti noi de La Nazione.