E’ sciopero al 77 per cento “Una grande risposta“

LUCCA

Da Lucca, rotta Firenze, ieri mattina sono partiti 13 bus con circa 800 persone a bordo per partecipare allo sciopero regionale contro la manovra indetto da Cgil e Uil. Cgil Toscana parla di circa 50mila persone che ieri hanno sfilato a Firenze. “Uno sciopero – è la nota di Cgil Toscana – che ha visto un’alta adesione in tutti i settori: in Toscana la media è stata del 77%. Obiettivi della mobilitazione: cambiare la legge di Bilancio e le politiche economiche e sociali fino ad ora messe in campo dal Governo“.

“E’ stata una bellissima giornata – così il segretario generale Cgil Lucca, Fabrizio Simonetti –, una giornata di lotta, partecipata, molto importante. Il Governo continua a non dare risposte sui temi cruciali per il Paese e per il lavoro, noi non ci arrendiamo“. Rossano Rossi (segretario generale Cgil Toscana): “La Manovra colpisce il mondo del lavoro, i pensionati, i cittadini in difficoltà. La Toscana ne esce assai penalizzata ma oggi ha dato una enorme risposta: da qui parte un messaggio forte verso il Governo, chiamato a cambiare le sue politiche a favore di una maggiore giustizia sociale. Le precettazioni sono state un atto grave, chi ha operato per depotenziare lo sciopero ha ottenuto l’effetto opposto, facendo aumentare adesioni e partecipazione. Mettere in discussione il diritto di sciopero è mettere in discussione la democrazia. Si rassegnino al Governo: senza risposte ci troveranno di nuovo nelle piazze a protestare, le persone sono arrabbiate”.

Anche gli insegnanti hanno aderito alla mobilitazione per dire “no a chi degrada il tuo lavoro, a chi vuole spegnere confronto e pluralismo, a chi vuole svilire gli organi collegiali, a chi vuole un eterno precariato, a chi vuole regionalizzare e mettere confini alla cultura a chi svende la scuola ai mercanti“. “E allora – così gli insegnanti lucchesi – sciopero per me, per la mia dignità, per la dignità della scuola. Le firme: Paolo Allegrini, Cecilia Angeli, Bozena Barczewska, Alessandra Barsotti, Grazia Bellina, Monica Benedetti, Antonella Benelli, Elisa Bertoni, Silvia Bigini, Isabella Borella, Isabelle Borraccino, Federico Bottonelli, Antonio Chiaravallotti, Daniela Lazzari, Pierdario Marzi, Alessandra Nannini, Antonietta Palumbo, Sandra Papini, Ferdinando Passalia, Maria Grazia Pino, Lara Pizza, Claudia Poggetti, Caterina Rao, Claudia Risso, Roberto Roncaglia, Francesca Roncoli, Antonella Salvetti, Michela Simonetti.

L.S.