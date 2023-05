E riapre anche la storica caffetteria Diventerà il punto di incontro della città

Il progetto prevede infatti anche la riapertura al pubblico della storica caffetteria del teatro del Giglio, ormai chiusa da molti anni, per un perfetto connubio tra gusto, tradizione e cultura. In questo magico ambiente che riporta con la mente agli anni passati e alla loro tradizione, dove il teatro era un vero e proprio luogo di incontro e di socializzazione, sarà possibile tornare ad assaporarsi un caffè o un aperitivo, sia in occasione di un appuntamento teatrale ma non solo: l’obiettivo del progetto è infatti quello di mantenere la caffetteria aperta al pubblico in qualsiasi momento, non solo in occasione di spettacoli o di appuntamenti al Teatro.

Un magico luogo dove la cultura non viene a mancare, nel caffè del Teatro sarà infatti possibile consultare anche degli storici volumi conservati nella Biblioteca del Teatro del Giglio, ascoltando in sottofondo le celebri opere che sono state rappresentate in questo storico luogo della cultura lucchese.

La caffetteria diventerà anche un luogo dedicato all’improvvisazione, qua infatti chiunque voglia potrà cimentarsi nella lettura di poesie e altro ancora.

G.A.