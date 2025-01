È qui la capitale dell’extravergine. I migliori 33 al Festival dell’Olio

Ci siamo. La città di Lucca si prepara a diventare il palcoscenico dell’extravergine di qualità per un weekend. Nasce Lucca Olive Oil You, l’evento ambasciatore delle produzioni olearie d’eccellenza che, sabato 1 e domenica 2 febbraio, animerà gli splendidi spazi del Real Collegio. La manifestazione si inserisce nell’ambito di Lucca 365, il progetto orientato alla promozione del territorio lucchese in ogni periodo dell’anno, con un calendario 2025 ricco di iniziative che spaziano dall’enogastronomia al cinema, passando per l’arte, la musica e appuntamenti di carattere sportivo. “Lucca Olive Oil You non è solo un festival, ma una sfida culturale ed economica per il nostro territorio – sottolinea Remo Santini, assessore al Turismo del Comune di Lucca -.Un’opportunità per promuovere il patrimonio enogastronomico lucchese e creare una rete di scambio culturale e commerciale tra tutti gli attori del territorio, partendo dall’extravergine come prodotto identitario della tradizione lucchese, capace di raccontare al mondo una storia di qualità, dedizione e passione”.

Lucca Olive Oil You sarà il primo appuntamento di quest’anno speciale. Il Festival, a cura di Fausto Borella fondatore dell’Accademia Maestrod’olio, si propone di diventare un punto di riferimento per produttori, appassionati e operatori del settore, celebrando l’extravergine come parte integrante nella storia del territorio lucchese e grande eccellenza italiana.

Durante il weekend, 33 tra i migliori produttori italiani saranno presenti all’interno della Mostra-Mercato dell’olio extravergine di oliva che vedrà in degustazione ben 60 etichette, per raccontare il meglio della produzione olearia di questa terra, della Toscana e dell’intero panorama olivicolo nazionale. Un’occasione di degustazione e dialogo con i produttori che vedrà inoltre la presenza di uno spazio Mixology con il bartender Mauro Picchi e i suoi cocktail con protagonista l’Evo. “Lucca Olive Oil You è solo il punto di partenza di questo interessante e ambizioso percorso - sottolinea Fausto Borella, ideatore della manifestazione - e in quest’ottica l’Extravergine, anima e cuore di questo territorio, si pone come uno dei driver principali per la promozione della città. E’ quindi con grande entusiasmo che inauguriamo la prima edizione del Festival“.

Inaugurazione sabato alle 10, subito a seguire si parlerà di olio e salute, benefiche connessioni, con i massimi esperti internazionali, tra cui la dottoressa Petersen della Penn State University, alla quale seguirà la Pausa Caffè con le praline di cioccolato all’olio Evo del mastro cioccolatiere Domenico D’Affronto.