E Piero lancia la speciale “Crema Summer“

Ogni stagione ha la sua meteora spaziale ai “Gelati di Piero” in via Roma. E oggi è tempo di “Crema Summer “, un morbido aperitivo in attesa (e durante) la manifestazione del patron Mimmo D’Alessandro. “Crema Summer è il gusto nato dall’idea di dedicare proprio al Summer Festival e al suo patron una nuova specialità, con fantasia ma sempre nel rigore delle migliori materie prime e tecniche di preparazione, per noi da sempre un dogma - sottolinea Piero Pacini -. Così insieme a mia moglie Caroline, Elena e Riccardo, ovvero tutta la nostra squadra, ci siamo messi al lavoro e alla fine, da un’armonia di gusto che ha trovato subito riscontro tra i clienti è nato Crema Summer, a base di crema, una puntina di ricotta e di limone e poi la granella di frutti di bosco. Una combinazione straordinaria, che ha incontrato da subito durante i primi test e che da oggi, per tutto l’evento Summer 2023, sarà il nostro cavallo di battaglia”.

La novità in “casa” dei gelati di Piero è sbarcata sabato, ma i clienti non hanno fatto passare altro tempo nel dimostrare di apprezzare intento e golosità, binomio perfetto. “La dedica al patron del Summer ci pareva in qualche modo doverosa visto quanto sta facendo per la nostra città, epicentro di eventi e ospiti internazionali proprio grazie alla manifestazione”. E anche la grafica del manifesto dedicato a Crema Summer sintetizza efficacemente il concetto: un grammofono dotato di amplificatore a “cono” di gelato. Musica per le orecchie e per il palato. Da poco, sempre ai Gelati di Piero, era nato il Burlamacchi, un’intesa perfetta tra caramello salato, granella di cioccolato e farina di castagne: l’omaggio a un grande uomo della storia lucchese, Francesco Burlamacchi appunto. E presto invece, entro il mese di luglio, arriverà il gusto dedicato a Bob Dylan. “Visto che non ha ritirato il premio Nobel chissà che Dylan non venga a gustarsi un bel gelato da Piero”. “Da sempre - evidenzia Piero Pacini - questa è la nostra arte, cultura e artigianalità, pronti a personalizzare per un pubblico locale e mondiale”.