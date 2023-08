“E lucevan le stelle“ Emozioni e grande festa per la notte dei desideri Successo dell’evento

Nella notte delle stelle cadenti e dei desideri da esprimere, è tornata, con grande successo, quella che in realtà è l’edizione numero 1 di “E lucevan le stelle“ l’evento organizzato dall’amministrazione comunale per la notte di San Lorenzo. Evento confermato infatti dopo l’edizione zero dello scorso anno promosso dall’amministrazione Pardini da poco insediata e che raccolse anche in quel caso un grande successo.

Quest’anno, con anche più tempo a disposizione per l’organizzazione, è stato possibile coinvolgere più spazi delle Mura e introdurre anche un accorgimento non da poco, cioè le sedute, circa una ventina per ogni luogo interessato da un’iniziativa, e che hanno reso più semplice nonché più comodo seguire i singoli appuntamenti. La kermesse è stata possibile grazie alla collaborazione di associazioni, istituti musicali e gruppi storici della città. I numeri non sono stati certo da poco: otto baluardi, sei casermette, due castelli e le Torri civiche cittadine aperte fino oltre la mezzanotte, 24 associazioni culturali e di rievocazione storica coinvolte. E’ bastato salire sulle Mura per gustarsi chilometri di musica (lirica e classica) sulle note dei grandi compositori lucchesi, e di forte tradizione. In programma poi anche tango, cori e mostre. Davvero tantissimi i lucchesi (e i turisti) che non hanno perso l’occasione per trascorrere una serata all’aria aperta gustandosi una delle tante iniziative promosse.

A tagliare il nastro il vicesindaco Giovanni Minniti, l’assessore al Turismo e Mura Remo Santini e l’assessore alla Cultura Mia Pisano, ma numerosi sono stati comunque gli esponenti della giunta presenti alla kermesse, compreso naturalmente il sindaco Mario Pardini. Una serata insomma piacevole e ricca di appuntamenti e che, visto il successo, si candida a diventare una delle attrazioni fisse dell’estate lucchese.

Rebecca Graziano