E lucean le stelle per San Lorenzo Torna l’evento sulle Mura (e le Torri)

E’ uno dei pochi eventi (o l’unico) che mette d’accordo tutti, residenti e non. Torna il 10 agosto a Lucca “E lucevan le stelle”.

L’evento, il cui numero zero è stato realizzato lo scorso anno dall’amministrazione Pardini da poco insediata, in collaborazione con le associazioni locali, gli istituti musicali e i gruppi storici, diventa ora un appuntamento fisso dell’offerta culturale e turistica cittadina e quest’anno si arricchisce di ulteriori elementi di novità.

Protagonista assoluta, a partire dal titolo che evoca la celebre aria dell’opera “Tosca” di Giacomo Puccini, è ancora la musica e rimane inalterata la formula vincente dello scorso anno anche per l’edizione 2023: le Mura saranno infatti location d’eccezione per una serata di concerti lirici sui baluardi, mostre, casermette aperte con figuranti in costume, il tutto fruibile in maniera gratuita, e ci sarà l’apertura straordinaria della Torre Guinigi e della Torre delle Ore, per ammirare il cielo stellato e la città dall’alto. La passeggiata tra musica e rievocazioni dà appuntamento per la magica notte di San Lorenzo, una suggestiva no stop dalle 21.30 a mezzanotte e mezzo. “L’adesione alla manifestazione è stata altissima anche quest’anno – hanno spiegato gli assessori al turismo Remo Santini e alla cultura Mia Pisano nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento – con importanti conferme da parte dei soggetti che hanno partecipato alla precedente edizione, alle quai si aggiungono ulteriori presenze, e questo è il principale indizio del successo di un appuntamento che offrirà ai lucchesi, e ai tanti turisti presenti in questo periodo a Lucca, la possibilità di immergersi in un percorso fatto di cultura e tradizione legate alla nostra splendida città, in una delle notti più suggestive dell’anno, la notte di San Lorenzo”.

Molte le novità di contenuto e logistiche della serata. Accanto al percorso musicale dedicato al maestro Giacomo Puccini e ai principali musicisti lucchesi, ci saranno una postazione dedicata al canto corale e una riservata alla danza, il tango. Inoltre al nuovo Info Point delle Mura del castello San Donato a ingresso libero si potrà effettuare una visita immersiva all’interno delle 5 opere più famose di Claude Monet, ricostruite e animate virtualmente.