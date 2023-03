"E’ l’ex Ballila lo spazio verde trascurato"

"Lucca e Firenze sembrano facciano parte di due mondi completamente diversi".

Lo sostiene il comitato Vincere il Centro storico intervendo nel dibattito sui corridoi ecologici e gli spali delle Mura.

"A Firenze – prosegue il Comitato – un giovane ha spruzzato un pochino di vernice, sui muri di Palazzo Vecchio e il sindaco Nardella è balzato agli onori della cronaca come salvatore della Patria per averlo immobilizzato strattonandolo e accusandolo di danneggiamento del monumento. A Lucca invece da molto tempo assistiamo ad uno scempio monumentale come quello degli spalti dell’ex Campo Balilla che si protrae per 89 mesi all’ anno ed il nostro sindaco, invece di bloccare prontamente i responsabili dello scempio come fa il suo collega fiorentino, proclama le loro lodi e gli concede benefici economici, nonché facilitazioni. Le Mura e gli Spalti sono un monumento storico e un Bene artisticopaesaggistico di certo non inferiore a Palazzo Vecchio, quindi non si capisce il perché di questa differenza di trattamento".

"Il giovane di Firenze – prosegue il comitato – affermava di aver compiuto quel gesto perchè mosso da un naturale desiderio di sopravvivenza visto che, nonostante le numerose sollecitazioni, secondo lui, la politica si disinteressa del problema climatico minando così il futuro della sua e delle prossime generazioni. Al Balilla invece le motivazioni dello scempio hanno ben poco di sociale e sono cinicamente legate allo sfruttamento di un bene monumentale per consentire il profitto di pochi. Se il sindaco Pardini, che definisce “Eventi” queste barbarità, avesse intenzione di iniziare ad operare nel vero interesse della cittadinanza bloccando i responsabili dello scempio dell’ex Campo Balilla, noi siamo a disposizione. Nel frattempo lo invitiamo a lasciar stare i corridoi ecologici che, aldilà della loro utilità, sono una minuzia di fronte all’enorme degrado del Balilla. All’assessore Buchignani che li definisce “spazio di verde monumentale trascurato” consigliamo di fare un salto al Balilla da giugno a febbraio, giusto per farsi un idea".