“E la vita continua!“. Domani al cinema Astra il film di Guediguan

Domani sera alle 21.30 al Cinema Astra per la rassegna del Circolo del Cinema sarà proiettato “E la vita continua!“, il nuovo film di Robert Guediguan che naviga ancora nel cinema sociale. Un’appassionante storia in cui si fondono il senso di appartenenza, l’immersione in una realtà dove passione e politica finiscono quasi sempre per incrociarsi, la costa marsigliese accarezzata dal sole, il suo sodale gruppo di attori (quasi tutti amici), una tribù di volti ormai familiari che ritornano film dopo film a partire da Ariane Ascaride. Ingresso con biglietto ridotto di 6 euro oltre alla tessera socio (annuale 10 euro) o socio sostenitore (100 euro).