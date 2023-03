E’ la Settimana del Cervello a Imt Tutti i segreti della ‘scatola magica’

Durerà fino a sabato la “Settimana del cervello”, l’evento internazione che a Lucca vede protagonista la Scuola Alti Studi Imt. Tanti gli appuntamenti che si sono tenuti fino a oggi; così come, a partire proprio da questa mattina, altri saranno i temi affrontati dagli esperti. La Settimana del cervello, quest’anno affronta qui a Lucca un tema molto delicato: è quello che riguarda gli adolescenti, tra sofferenza psichica e stigma sociale. Gli studi esaminati durante la “Settimana”, ci propongono questo tema in tutta la sua complessità. Ce lo spiega in queste pagine il professor Pietro Pietrini, ordinario in Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, direttore dell’unità di ricerca MoMiLab e già rettore di Imt. Così come, in occasione dell’incontro di apertura dell’evento inaugurale, è stato scandagliato il tema dell’adolescenza e del benessere psicologico dei giovani. Seminari, incontri, laboratori interattivi, il tutto all’interno di una logica dell’approccio multidsciplinare che affronta la nostra “scatola magica”, ovverosia il cervello, sotto diversi ambiti. Anche quest’anno, insomma, la Scuola Imt al cui vertice si trova il professor Rocco De Nicola, si interroga nell’ambito del noto e meno noto, con il fine di avvicinare la complessità delle neuroscienze in primis ai giovani – prova ne è l’incontro...