E la Provincia ripropone il festival dedicato ai musei del territorio

Musica, teatro, mostre, cinema, conferenze, presentazioni di libri e laboratori didattici: queste saranno le attività previste per la seconda edizione del festival “I musei del sorriso“. I 42 eventi inizieranno dal 20 luglio e dureranno fino a novembre.

Ieri a palazzo Ducale è stato presentato l’intero programma del festival dalla consigliera provinciale Sara D’Ambrosio, con la partecipazione del presidente del sistema museale provinciale Alessandro Colombini, e della presidente della fondazione Cresci Ave Marchi e il direttore del rispettivo museo Pietro Luigi Biagioni. Entusiasti, finalmente, di esporre il percorso previsto per quest’anno, dopo il grande successo della prima edizione del festival, c’è stata la forte volontà di valorizzare nuovamente l’intera provincia di Lucca: infatti, l’idea è stata proprio quella di far conoscere i musei e le varie culture del territorio dall’Appennino fino al mare.

"Scopo di questo Festival, che si avvale dell’importante collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo – commenta D’Ambrosio – è il far conoscere i musei del territorio, mettendo in risalto il loro duplice ruolo di strutture che ospitano importanti collezioni culturali e di luoghi dove la cultura, nell’accezione più ampia del termine, è viva". "Un percorso ambizioso", così il Festival viene definito da Ave Marchi e Pietro Luigi Biagioni, pienamente orgogliosi del lavoro, del messaggio positivo che porta questa organizzazione e della rete che mette in comunicazione le strutture museali di tutto il territorio. "Grazie a questa iniziativa, il museo non è più visto come un luogo ‘vecchio’ e ‘polveroso’- continuano- ma come una struttura viva e vitale, dove la cultura è protagonista".

La rassegna che avrà inizio il 20 luglio punta a far vivere la cultura a tutto tondo, a far risaltare il territorio, la cultura e le tradizioni popolari.

Rebecca Graziano