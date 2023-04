E’ il secondo comune per grandezza della Valle

Il comune di Gallicano, oggetto della nostra inchiesta sulla Sanità di oggi, è, con i suoi circa 3700 abitanti, il secondo in ordine di grandezza della Garfagnana, dopo il capoluogo Castelnuovo di Garfagnana. Le sue frazioni si dislocano tra i 132 e i 1.184m di altitudine, sono Bolognana, Campia, Campo, Cardoso, Chieva, Colle Aginaia, Fiattone, La Barca, Perpoli, Ponte di Campia, Trassilico, Turritecava e Verni.

La distanza del capoluogo dall’Ospedale Santa Croce di Castelnuovo è di circa 19 km per una percorrenza media stimata in poco meno di mezz’ora, mentre ovviamente per quanto riguarda le località più lontane e situate in zone prettamente montane i tempi di arrivo al Pronto Soccorso si dilatano, anche in funzione delle condizioni meteorologiche presenti.

Nel comune è molto attiva la Confraternita di Misericordia locale, guidata dalla governatrice Cristiana Pinocci, che opera giornalmente in diversi settori dell’offerta sanitaria e dell’assistenza ai cittadini, interventi spesso rivolti ai soggetti più deboli della comunità.

Nella sede della Misericordia è presente anche il servizio di Guardia Medica e diversi sono gli ambulatori medici attivi, convenzionati e non.

Fio. Co.