E grazie all’intesa con il sindaco oggi riapre il “Bar del Sole“

Svolta nella tormentata vicenda del “Bar del Sole“ al mercato del Carmine. Come era nell’aria da tempo, grazie al diretto interessamento del sindaco Mario Pardini e a un “silenzioso“ confronto diretto, è stata infatti trovata una soluzione di compromesso che consente ai gestori Monica Marcone ed Ernesto Caiazzo (nella foto) di riaprire il locale per alcuni mesi.

Torna finalmente il... sole, insomma dopo tante nubi. Ieri c’è stata la riconsegna ufficiale delle chiavi ai gestori e il Bar del Sole stamani riapre dunque al pubblico nella consueta collocazione all’angolo di via Mordini. Una bella notizia anche per il quartiere che un mese e mezzo aveva visto spegnersi le luci del locale dopo lo sgombero forzato le polemiche che ne erano seguite. Non riapre invece la macelleria Simonetti.

Monica Marcone ed Ernesto Caiazzo potranno tenere aperto qui il bar fino al 30 aprile. Nel frattempo vanno avanti i lavori di recupero della struttura da parte della società “4223“ e il bar non potrà disporre quindi dell’area interna al mercato dove c’erano i tavolini. In seguito si prospettano varie soluzioni, per le quali c’è però riserbo da parte degli interessati. L’importante adesso è che l’attività riapra e che sia tornato il sereno.

P.Pac.