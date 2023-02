...E DIAN CHE PORTA BENE

Vel che si sente di’ sarà poi vero?

A me ‘un mi pare mia, no no, per niente.

Ne pesto ‘nsommavanta, son sincero,

ma mi sembra di fallo inutilmente.

Vando camino ne’ mmi sentierini,

all’imbruni’ o guasi vand’è notte,

t’imbrocco la popò di ve’ccanini

ch’a volte sgancian propio delle ciotte.

E s’anche ‘un me n’accorgo, vell’odore

mi fa veni’ l’aonco, e disperato

struscio ‘l piede sull’erba, ma ‘l fetore

mi segue a casa, finchè ‘un so’ arivato.

Ma ‘l mi’ domani ‘un è che sia migliore;

tutt’uguale. Eppur mi son smerdato!

Forse vella de’ccani ‘un ha valore.