E continua l’azione dei volontari per la pulizia dei corsi d’acqua

Uno stendino per panni, il copri bagagli e il paraurti di un’auto, un ombrellone, un catino di ferro, un paio di stivali, giocattoli per bambini, bottiglie e plastiche in forme varie. Questo il bottino complessivo delle dodici associazioni che lo scorso sabato si sono dedicate alla pulizia dei corsi d’acqua, fra Lucca e la Piana. Un impegno minuzioso che prosegue ogni ultimo sabato del mese e coinvolge le associazioni di volontariato che hanno deciso di affiancare il Consorzio di Bonifica in questo progetto tutto dedicato all’ambiente.

I volontari si danno appuntamento sui corsi d’acqua che hanno adottato, ciascuno con la propria associazione e con le forze che hanno a disposizione. Poi percorrono un tratto a piedi andando a caccia di rifiuti abbandonati e intanto controllano anche le sponde e gli alvei. Questo avviene ogni mese, ormai da cinque anni, e con il tempo alcuni corsi d’acqua puliti non sono più stati sporcati.

“E’ sorprendente la tenacia dei volontari durante il Sabato dell’Ambiente, che mese dopo mese perlustrano i corsi d’acqua a caccia di rifiuti abbandonati. Ciascuno lo fa nel proprio tratto raccogliendo ciò che trova, che può essere poco o molto a seconda delle situazioni”, spiega il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi.