È caccia ai ladri di Rolex Il racconto dei testimoni

La polizia è sulle tracce dei due ladri che martedì mattina, poco prima di pranzo, hanno provato a rapinare una donna di 59 anni in via Pisana. Il loro obiettivo era il Rolex Daytona che la signora portava al polso. Obiettivo sfumato grazie alla prontezza della vittima che non si è lasciata sopraffare dalla paura, ma ha subito reagito e chiesto aiuto, riuscendo così a far scappare il ladro. Al vaglio degli inquirenti ci sono le varie testimonianze raccolte. Gli agenti arrivati sul posto poco dopo il tentativo di rapina, hanno sentito ovviamente la 59enne, ma anche tutte le persone che hanno in qualche modo assistito alla scena. Fra tutti i dipendenti dell’agenzia di viaggi dalla quale era da poco uscita la donna, il proprietario della casa contro la quale i due malviventi sono andati a scontrarsi con l’auto, durante la fuga, e poi un passante che, dopo averli visti scappare, ha provato ad inseguirli in scooter. È lì che i due, evidentemente spaventati credendolo un poliziotto in borghese, hanno perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro il muretto di cinta.

La donna di 59 anni era appena uscita dall’agenzia di viaggi. Stava per andarsene con la sua bici quando uno dei due l’ha avvicinata per chiederle indicazioni stradali, dandole il nome inventato di una via. Alla domanda, la donna gli ha consigliato di chiedere informazioni nei negozi del quartiere, dal momento che lei non sapeva rispondere. A quel punto, però, l’uomo le ha preso il polso con forza e ha cercato di strapparle il prezioso orologio.

L’obiettivo a quel punto era chiaro, voleva rapinarla. La 59enne, visibilmente spaventata, ha reagito scaraventandogli addosso la bicicletta per allontanarlo e ha iniziato a urlare. "Ho sentito che chiedeva aiuto - ha raccontato uno dei testimoni - Le urla hanno attirato la nostra attenzione e preoccupato il malvivente, avrà avuto una trentina di anni. Quando ci siamo avvicinati lui era già andato via. Ha raggiunto di corsa il suo complice, che lo aspettava poco distante in auto, e insieme sono scappati. Poi lo schianto contro il muretto e la fuga a piedi tra i campi".

All’arrivo della polizia, di loro rimaneva solo l’auto, abbandonata contro il muretto. Prontamente sequestrata, è ora nelle mani degli inquirenti. È stata già sottoposta ai rilievi da parte della scientifica e non risulterebbe essere stata rubata.

