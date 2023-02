È bufera nel Pd toscano Mercanti-Fossi, subito lite

E’ la bufera di San Valentino. Non c’è pace in casa Pd dopo la prima fase delle primarie nazionali e dopo i risultati delle Regionali in Lombardia e Lazio. Perché qui si gioca una partita nella partita: non solo la sfida tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein, ma anche quella tra Valentina Mercanti ed Emiliano Fossi per la segreteria toscana.

Tutti al voto (iscritti e simpatizzanti) il 26 febbraio. E allora 13 giorni da vivere intensamente: così lo scenario si presenta. Perché Fossi va giù duro ribadendo con maggior forza quello che aveva detto all’apertura della sua campagna elettorale ("Guardo con terrore al 2025"). Ieri è apparso sui social con una cartello con su scritto "Non siete stanchi di perdere?". Replica immediata della sua sfidante Mercanti: "Ma lui finora dov’era, dove è stato se non nel vertice del Pd toscano?".

Insomma il clima si riscalda e non sono rose rosse di San Valentino. Tutt’altro. Anche perché Fossi ha fatto della strategia d’attacco il suo riferimento e così continuerà a fare. Dal vertice dem entra in campo solo il senatore Dario Parrini. Ma c’è forte irritazione tra i massimi rappresentanti dem. Chat bollenti e battute su Fossi "che da sindaco ha lasciato il Comune di Campi per l’unico collegio strasicuro delle Politiche che gli ha messo a disposizione il Pd per poi far vincere il centrodestra a casa sua...". Insomma bufera vera di San Valentino. E così andrà avanti, le previsioni parlano chiaro perché se a livello nazionale appare scontata la vittoria di Bonaccini, così non è in Toscana. E di conseguenza anche Mercanti potrebbe non essere così sicura di essere la segretaria post Simona Bonafè.

Questi i risultati dai congressi dei 629 circoli toscani: Bonaccini 49,5%, Schlein 44,4%, Cuperlo 4,9%, De Micheli 1,2%; aventi diritto 29mila circa, votanti 17.594 pari al 60% circa. I Bonacciniani si aspettavano di portare abbondantemente il governatore sopra il 50%, ma così non è stato. I sostenitori di Schlein esultano per il voto nei circoli.

E poi l’attacco: "Le sconfitte in Lombardia e Lazio confermano che il Pd sta correndo verso il baratro. Se andiamo avanti così rischiamo di perdere anche la Toscana nel 2025" dice Fossi. E Marco Furfaro, portavoce nazionale della mozione Schlein: "O si cambia o si muore". Mercanti replica: "Fossi è nervoso dopo la vittoria di Bonaccini in Toscana... ricordo che lui era il coordinatore della segreteria regionale negli ultimi due anni e ha convintamente sostenuto quel gruppo dirigente nazionale. Gli consiglierei un po’ di autocritica". E il senatore Parrini: "Se, come dice lui, il Pd è in prossimità del baratro, ad averne le maggiori colpe sono i dirigenti che hanno guidato il partito negli ultimi anni: tutti vicini a Fossi".

Il coordinatore regionale della mozione Bonaccini, Antonio Mazzeo suona la carica: "Votando Bonaccini e Mercanti abbiamo la possibilità di scegliere un Pd plurale, moderno per la guida del Paese".

Luigi Caroppo