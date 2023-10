E Baldini (Lega) chiede lumi alla Regione

"In generale, purtroppo,

il trasporto pubblico locale è,

in Toscana, piuttosto deficitario, ma ci sono alcune zone, come la Garfagnana

e la Lunigiana che paiono ulteriormente e colpevolmente penalizzate". E’ quanto afferma in una nota Massimiliano Baldini (nella foto), Consigliere regionale della Lega.

"Per fare chiarezza sulle varie criticità riscontrate, abbiamo quindi redatto una mirata interrogazione all’assessore Baccelli - aggiunge Baldini - in cui chiediamo se, sulla base

dei contratti di servizio stipulati dalla Regione con Autolinee e Trenitalia, in relazione

ai frequenti ritardi ed annullamenti di corse

sulle tratte Aulla-Lucca, Lucca-Piazza al Serchio

ed in generale nelle predette aree interessate come anche quella di Barga, siano previste sanzioni per i suddetti gestori e forme di risarcimento

per gli utenti".

"Oltre a ciò - precisa l’esponente leghista - vogliamo conoscere le azioni fin qui adottate o previste, finalizzate al miglioramento del Tpl per le stesse zone oggetto del nostro atto. Infine - conclude il rappresentante della Lega - l’interrogazione chiede se è confermata la previsione

della riapertura della linea Castelnuovo Garfagnana-Aulla per il prossimo mese

di gennaio 2024 ed in caso contrario, quali siano

le motivazioni addotte per

un eventuale differimento

dei termini".