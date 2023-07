E’ arrivato il caldo record Temperature alle stelle E salgono le chiamate al 118

"Cerco l’estate tutto l’anno, e all’improvviso eccola qua". Forse Adriano Celentano, nel suo Azzurro, non contemplava però le temperature superiori ai 37 gradi, come quelle che si stanno abbattendo su Lucca. Domenica, infatti, è stato registrato il primo caldo “record“ stagionale, ma la sensazione è che il peggio sia appena iniziato, con i prossimi giorni che potrebbero toccare picchi “africani“. Dopo i 37 gradi di domenica e i 36 di ieri nel centro storico di Lucca, il caldo dei prossimi giorni continua a far preoccupare. Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha già diramato un allerta rossa per caldo su Firenze, Prato e Pistoia, che toccherrano tra i 38 e i 40 gradi, raccomandando la maggior attenzione possibile per tutta la Regione. I servizi sanitari sono stati già allertati, e Giani chiede la massima prudenza e attenzione a tutti i cittadini, per non rischiare problemi a livello di salute per colpa del solleone. Non più di qualche giorno fa, infatti, anche il presidente dell’ordine dei medici della provincia di Lucca, Umberto Quiriconi, ha spiegato come meglio affrontare queste giornate dalle temperature torride.

"Serve grande attenzione quando le condizioni diventano critiche - diceva -. Serve idratarsi, bevendo almeno due litri d’acqua al giorno e integrare con i sali di magnesio e potassio. Per quanto riguarda l’attività fisica, poi, specialmente senza allenamento, avere un occhio di riguardo in più per le ore più roventi". Non va dimenticato neanche il malore che ha colpito il runner nella Marcia degli Alpini a Ponte a Moriano, complice probabilmente il grande caldo.

Senza dubbio i più a rischio sono gli anziani, per i quali è necessario avere una attenzione particolare. Nell’ultimo periodo, da quando le temperature hanno avuto un rialzo drastico, anche le chiamate al 118 della provincia di Lucca hanno avuto un aumento significativo. Parliamo di quasi il 40% in più, passando da circa 250 chiamate al giorno e arrivando alle attuali 350. Caldo, naturalmente, uno dei pricipali motivi. Il personale sanitario, proprio per questo, sottolinea la necessità di continuare a monitorare la situazione specialmente degli anziani o dei malati, che potrebbero aggiungere ad altre patologie i colpi di calore. Le raccomandazioni sono sempre le stesse: idratarsi in maniera adeguata, evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, evitare cibi pesanti e mangiare più frutta e verdura. E ache Lucca sta cercando di prendere le sue, necessarie, precazioni.

Alcune fontane del centro, per esempio, sono state sigillate, probabilmente per mantenere lo spreco d’acqua in un periodo di caldo esagerato. Lucca, inoltre, è classificato come territorio ad alto rischio per lo sviluppo per gli incendi boschivi dal Piano Operativo Regionale. Le temperature massime, previste anche nei prossimi giorni, supereranno i 30 gradi e questo farà aumentare il rischio di sviluppo e propagazione di incendi, anche da piccoli abbruciamenti. Per questo nel territorio è vietata dal primo luglio l’accensione di qualsiasi fuoco.

Iacopo Nathan