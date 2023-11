E’ ancora “sì“. Festa amarcord per tutti gli sposi

Riavvolgere il nastro e ritrovare tutta la magia del giorno più importante della vita, al netto di quell’ansia che in quei momenti del fatidico “sì“ invece rischia di appannare un po’ la godibilità della festa. La parola d’ordine è “Nuovamente sposi per una notte“, la seconda edizione dell’amarcord più bello a cui hanno già aderito tante coppie lucchesi. Domani sera, nella suggestiva cornice de “La Costa dei Barbari“ a Viareggio, le coppie torneranno a indossare quell’abito dei sogni che altrimenti rischiava di restare per anni nell’armadio, e a rivivere a pieno le emozioni di quel giorno.

“Sarà una serata tutta dedicata alle coppie che si sono sposate più o meno recentemente – spiega Andrea Prosperi, gestore dell’elegante locale riservato agli eventi –. E’ la seconda edizione di un evento che anche quest’anno si sta avvicinando al sold out, sono rimasti gli ultimi posti disponibili. Saranno circa una cinquantina di coppie che alla Costa dei Barbari torneranno a indossare l’abito e a godersi una festa in cui non mancherà nessun ingrediente, dall’aperitivo al buffet, ai fuochi di artificio. E, naturalmente, i balli in sala grazie all’intrattenimento musicale di Emilio Tieri. Un ringraziamento particolare va anche a “Noi eventi“ per la cura degli allestimenti“

Più facile a dirsi che a farsi, l’impresa di rientrare nella taglia dell’abito di nozze? “Nessuno si spaventa di questo. C’è chi si mette qualche giorno a dieta, chi modifica l’abito con fiocchi o stretch. L’importante è esserci. Hanno risposto quasi nell’immediatezza all’invito tante coppie anche da fuori provincia, da altre regioni, verranno da Milano, Bologna, Reggio Emilia. E qualcuno, addirittura, non potendo essere a Lucca in questi giorni, si è già prenotato per l’edizione 2024 di “Nuovamente sposi per una notte““. Il tutto condito dalla certezza di poter trattenere il più bel ricordo della serata grazie agli scatti del fotografo lucchese Andrea Rivieri. Quindi ultime ore utili per prenotarsiì. I contatti sono quelli di Andrea Prosperi (340 8608871) e Andrea Rivieri (3289553550). E amarcord sia.