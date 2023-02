"E allora le foibe?" Incontro con Gobetti

“Confine orientale, foibe e esodo giuliano-dalmata - Un dramma da ricostruire senza mistificazioni né semplificazioni”.

Questo il titolo dell’evento che si svolgerà domani sera, mercoledì 15 febbraio alle 21, alla Pecora Nera, in via Quarquonia 1B, organizzato da Sinistra con. L’incontro con Gobetti, autore del libro “E allora le foibe?”(Laterza 2020), breve volume della collana “Fact Checking: la Storia alla prova dei fatti”, sarà un’occasione per ricordare e approfondire i tragici eventi occorsi a cavallo della fine della seconda guerra mondiale, con l’obiettivo di ricondurre gli eventi al loro contesto storico evitando semplificazioni e scorciatoie.