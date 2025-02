Dynamo ﬁrma il restyling digitale di Lucart

Il Gruppo Lucart, leader nel settore della carta tissue e dei prodotti per la cura della persona, rinnova la presenza digitale dei suoi brand consumer con il lancio dei nuovi siti di Tenderly, Tutto e Grazie EcoNatural. La progettazione, il design e lo sviluppo sono stati curati da Dynamo, agenzia di prodotti digitali di Caffeina, per offrire un’esperienza utente intuitiva e all’avanguardia. Il progetto segna un cambiamento strategico per la divisione consumer del Gruppo Lucart, con l’obiettivo di rafforzare la coerenza e l’identità visiva dei suoi brand, migliorando al contempo la navigazione. Per ciascun sito sono state integrate informazioni di prodotto più dettagliate e strutturate, offrendo un percorso d’acquisto più intuitivo e completo, in risposta alla crescente attenzione dei consumatori nella scelta consapevole tra canale fisico e digitale. “Il restyling dei siti si inserisce all’interno del rafforzamento della strategia di comunicazione digital. Vogliamo che i consumatori siano sempre informati sia sulle caratteristiche dei prodotti sia sui valori e le iniziative dei nostri brand e possano farlo in maniera veloce e intuitiva su qualsiasi dispositivo stiano utilizzando. Il sito internet deve rappresentare il punto di atterraggio per approfondire la comunicazione on pack e arricchire i contenuti delle campagne di comunicazione”, ha dichiarato Francesco Lagomarsini, Marketing Manager Consumer di Lucart.