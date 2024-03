Dustin Hoffman è in città. Passeggiata sulle Mura in tenuta anonima e bodyguard

Ci ha provato a passare inosservato. Ma anche in una città che vorrebbe dirsi sempre pronta a farsi i fatti suoi, l’apparizione di Dustin Hoffman è stato un flash che in un attimo ha scatenato il tam tam. L’attore due volte premio Oscar e che sarà protagonista del film di Peter Greenway è arrivato in città giovedì sera a Lucca insieme alla moglie.

Alloggia in una struttura del centro storico. E ieri mattina, come prima “stretta di mano“ con Lucca, ha voluto affacciarsi sul suo monumento simbolo, le Mura (zona sopra Porta San Pietro), ovviamente accompagnato da una statuaria guardia del corpo. Cappellino scuro con visiera ma niente occhiali da sole, piumino anonimo, sneakers, Hoffman si è concesso una breve passeggiata che gli ha permesso anche una bella panoramica sulla città che, a breve, farà “sua“.

Nel pomeriggio, poi, un giro in città dove si è risparmiato ai fan e ai selfie, come quello che avete visto in prima pagina con le commesse della libreria Mondadori.

I primi ciak del film inizieranno la prossima settimana. Stavolta è proprio lui, non la sua controfigura che era stata avvistata a dicembre. Ancora non “intercettata“, invece, l’attrice premio Oscar Helen Hunt, anche lei arrivata in città con tutto il cast giovedì sera. Indimenticabile anche in “Qualcosa è cambiato“ al fianco di un altro mito del cinema, Jack Nicholson, l’attrice ancora non è caduta nella ragnatela dei “clic“.

Ma in città è già possibile incontrarli, loro e anche gli altri attori coinvolti in questa produzione internazionale in cui Lucca sarà protagonista. Quindi Laura Morante, e anche, nome fin qui ancora non svelato, Sofia Boutella, attrice e ballerina algerina naturalizzata francese che ha vestito anche i panni della letale spia Gazelle nel film Kingsman - Secret Service, a fianco di Colin Firth, Samuel L. Jackson e Michael Caine.

In una parola ci siamo.

Prova ulteriore ne è anche il quartier generale della produzione che si è insediato nel Cortile degli Svizzeri. E proprio oggi il Comune illustrerà la mappa “cronologica“ delle location, ovvero indicherà per ogni luogo toccato dalle riprese le tempistiche necessarie, che ovviamente inibiranno il transito creando qualche disagio. La particolarità del film è che Lucca rappresenterà esattamente se stessa, nel nome oltre che nelle scene, per uno spot senza confini nè geografici nè temporali.

Si tratta senza dubbio del progetto cinematografico più importante nella storia della città, come è stato più volte sottolineato nelle scorse settimane dall’amministrazione e non solo. Non a caso sindaco e giunta, in particolare l’assessore al turismo, Remo Santini, dal primo momento hanno creduto moltissimo nella possibilità di realizzare questo sogno che era in cantiere, spento, da dieci anni.

Laura Sartini