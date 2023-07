Dup e bilancio da oggi sono “leggibili“ Operazione trasparenza e non solo

“Cosa fa il Comune e con quali risorse”: i principali documenti di programmazione del Comune di Lucca vengono messi a disposizione online, in una forma agile e meno tecnica, per la consultazione da parte dei cittadini. Lo ha deciso l’amministrazione Pardini, con l’obiettivo di avvicinare tutti, e non solo gli addetti ai lavori, a quelli che rappresentano gli atti fondamentali del Comune. Il Documento Unico di Programmazione (DUP), che contiene gli obbiettivi strategici per il governo del territorio e il Bilancio di previsione, che stabilisce con quali risorse si portano avanti questi obbiettivi, sono gà consultabili sulla home page del sito del Comune, scritti in modo sintetico, utilizzando per quanto possibile un linguaggio non tecnico e supportato dalla grafica. “Non si tratta di assolvere a un mero dovere di trasparenza – spiega l’assessore Moreno Bruni – cosa che il Comune già faceva e continua a fare, per legge, attraverso un’apposita sezione del sito, ma invece di provare ad avvicinare in maniera concreta le persone a ciò che le riguarda direttamente, vale a dire i programmi dell’amministrazione comunale, con gli obbiettivi previsti per lo sviluppo del territorio da qui al 2025“.