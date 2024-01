Dugin, negata la sala all’ideologo di Putin: no dell’hotel all’iniziativa

Lucca, 9 gennaio 2024 – Niente sala convegni al Grand Hotel Guinigi per l’evento del 27 gennaio che prevede come ospite d’onore l’intellettuale russo Aleksandr Dugin, ideologo di Putin e tra i principali sostenitori dell’invasione dell’Ucraina. La catena alberghiera Best Western Italia, di cui fa parte l’hotel lucchese (che si era limitato a concedere a sala convegni), ha infatti deciso ieri di negare la sala, dopo essere finita al centro di aspre polemiche e di una valanga di mail di protesta. Gli organizzatori dell’associazione “Vento dell’Est“ dovranno dunque trovare una nuova sede per la controversa iniziativa.

E intanto proseguono le prese di posizione contro l’ospitata del filosofo russo Dugin. Stavolta a intervenire è la Gioventù federalista europea che “osserva con preoccupazione e condanna duramente l’evento del 27 gennaio a Lucca che vede come ospite d’onore l’intellettuale Aleksandr Dugin, tra i principali sostenitori dell’invasione dell’Ucraina” dichiara Edoardo Pecene, segretario della sezione Gfe di Lucca, in merito all’evento.

“Lucca e i lucchesi non si meritano di vedere la loro città infangata a livello nazionale dall’associazione con questi personaggi. Ad aggravare ancora di più la situazione la scelta di organizzare l’iniziativa nel Giorno della Memoria, quando dovrebbe invece essere lanciato un messaggio forte di pace, rispetto e collaborazione tra i popoli affinché non si ripetano mai più i crimini perpetrati in Europa dai regimi nazifascisti. Lucca e i lucchesi, storicamente amanti della libertà, non devono chinar la testa di fronte al nuovo vento reazionario che soffia sulla città. Il solo dialogo accettabile è con chi davvero si spende per il raggiungimento della pace ed alla fine di tutte le inutili stragi che contraddistinguono il nostro mondo. – conclude Gioventù federalista –. Invitiamo la società civile a mobilitarsi e rivolgiamo un appello a tutte le associazioni e ai liberi cittadini perché si uniscano a noi“.