Duecentomila euro per il parco fluviale “Area giochi con omaggio a San Martino“

Duecentomila euro per valorizzare le aree del parco fluviale del fiume Serchio vicino a via della Scogliera. La giunta regionale ha dato il via libera alla delibera proposta dall’assessore alle infrastrutture e urbanistica Stefano Baccelli con cui si approva lo schema di accordo fra la Regione e il Comune di Lucca che ha appunto per oggetto la progettazione e realizzazione delle opere di riqualificazione ambientale del parco fluviale del Serchio. “La riqualificazione delle aree adiacenti ai fiumi – ha spiegato Baccelli- è molto importante e c’è l’impegno da parte della Regione nel renderle fruibili e godibili da parte dei cittadini. Con un contributo straordinario di 200mila euro per il 2023 , andiamo a sostenere la valorizzazione di un’area preziosa per la città”. In particolare il progetto prevede la realizzazione di un nuovo parco giochi per bambini pensato per stimolare, attraverso forme circolari e giochi diversificati, l’attività dei più piccoli. I bambini potranno divertirsi a perdersi nel labirinto ricreato nella pavimentazione, esplorando forme diverse. Con un omaggio speciale all’affascinante asimmetria del Duomo di San Martino che al suo ingresso richiama proprio la figura del labirinto