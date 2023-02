Due tour guidati alla mostra “Sguardi“ con laboratori del colore

Domenica 19 e sabato 25 febbraio, presso il Palazzo delle Esposizioni di piazza San Martino, si terranno due visite guidate alla mostra Sguardi, dedicata alle opere pittoriche di Alessandra Puntoni; le visite saranno accompagnate da laboratori del colore tenuti dall’artista. La visita guidata (con laboratorio) per adulti si terrà dalle 15.15 alle 16.45, al costo di 10 euro per persona. Il gioco-tour (con laboratorio) per famiglie e bambini è in programma dalle 17 alle 18.30, al costo di 15 euro per nucleo familiare, con eventuale maggiorazione di 5 euro per ogni partecipante aggiunto; la visita sarà invece gratuita per i bambini fino ai 4 anni di età. “Se lo sguardo è lo specchio dell’anima Alessandra Puntoni, con i suoi volti, arriverà a far vibrare la vostra“, è la promessa degli organizzatori. Per partecipare alle due visite guidate è necessaria la prenotazione, scrivendo a [email protected] o telefonando al 3385495100.