Due scrittori, due libri su editoria e giornalismo Monastra e Simi ospiti di “Sopra la penna“

Due scrittori, due libri, il mondo dell’editoria e quello del giornalismo, raccontati da chi li conosce da vicino. Gianluca Monastra e Giampaolo Simi sono ospiti venerdì, ore 18.30, della Libreria sopra La Penna di Lucignana, per il festival Little Lucy, a cura di Alba Donati e Pierpaolo Orlando, organizzato da Fenysia – Scuola dei linguaggi della cultura. In un incontro incrociato, introdotto da Pierpaolo Orlando, Monastra presenta Simi e Simi presenta Monastra. Giampaolo Simi si è innamorato da ragazzo delle storie e del come raccontarle. Da quel momento ha iniziato a scrivere e non ha più smesso. In questo doppio dialogo i due autori ci racconteranno i loro libri, ma anche il mondo del giallo e della narrativa noir, dell’editoria e del giornalismo, attraverso i personaggi.