Due pullman gratuiti per manifestare a Firenze per la pace

La Cgil Lucca risponde nuovamente “presente!” all’appello per la pace, in Ucraina e nel mondo, lanciato da Europe For Peace con mobilitazione a livello internazionale, che, in Toscana, sarà fuori dalla Galleria degli Uffizi di Firenze sabato 25 febbraio. La Camera del Lavoro della provincia metterà infatti a disposizione due bus per chi volesse partecipare. I mezzi partiranno alle 12 da Castelnuovo di Garfagnana presso gli impianti sportivi ex farmacia Lemmi e alla solita ora dal terminale dei bus di Pietrasanta. Uno dei due farà poi tappa a Torre del Lago alle 12.30, nel parcheggio dietro la Misericordia. Dopodiché entrambi i mezzi faranno tappa anche a Lucca alle 13, davanti agli uffici della Cgil Lucca in Viale Luporini. È possibile prenotare i posti (gratuiti) chiamando allo 058344151 o allo 058432531.