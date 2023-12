"Due nostre occasioni gridano vendetta"

Un palo di Noccioli clamoroso, un’occasionissima con Odianose, se fosse stato un match di pugilato il Tau avrebbe avuto verdetto unanime a favore. Un tempo per parte, meglio la capolista Pianese nel primo tempo, decisamente meglio gli amaranto (nell’occasione in completo bianco) nel secondo. Sono nove i risultati utili consecutivi per la formazione di Altopascio e zona play-off ad un passo. Unico neo, l’infortunio per Andolfi, caviglia, che ne avrà per circa tre settimane, ma c’è la sosta ad aiutare il rientro. Il prossimo impegno è il 7 gennaio, sempre in casa, contro l’Orvietana. Ottima prestazione se consideriamo che di fronte c’era la capolista, che non perde da 15 partite.

Mister Venturi fotografa così il match: "Siamo usciti bene nel secondo tempo, non era facile contro una squadra che ha risorse tecniche notevoli e che merita di essere prima per il gioco che ha espresso sinora. Certo, un pizzico di rammarico c’è, il palo di Noccioli e l’occasione di Odianose gridano vendetta, ma va bene lo stesso. Le rotazioni? Ho considerato che due partite in pochi giorni sarebbero state una difficoltà per chi è rientrato dagli infortuni come Quilici e Biagioni o altri che avevano giocato di più. Ho cercato e trovato nel gruppo forze fresche, come il giovanissimo Piccini ed è andata bene. Lo avevo già detto - aggiunge il tecnico pistoiese - siamo più che soddisfatti del girone di andata, nessuno avrebbe pensato di trovarci lassù in classifica, siamo una compagine giovane, valorizziamo i nostri talenti e siamo felici così".

Successivamente, al momento degli auguri di Natale, l’ex trainer del Real Forte Querceta, glissa sul mercato: "Sotto l’albero? Serenità e salute, basta, il mercato invernale è per chi ha sbagliato in estate, ma la nostra classifica dimostra il contrario. Credo che questo gruppo non abbia davvero bisogno di nessuno".

Massimo Stefanini