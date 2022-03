Due morti Covid, calo dei contagi

Un giorno che lascia sperare sul fronte dei contagi Covid che negli ultimi tempi hanno visto una nuova impennata. Ma è da prendere con le molle il dato di ieri, 270 nuovi casi in provincia, che arriva dopo il fine settimana, di cui 61 nel comune capoluogo, 38 a Capannori e ben 68 a Viareggio. E ci sono purtroppo altre due vittime. Si tratta di Elvira Gianni 90 anni di Lucca e Giovanni Mauro Frediani, 77 anni di Gallicano.

Intanto procedono (dal primo marzo) le vaccinazioni in quarta dose booster in persone particolarmente fragili, ovvero in soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria (per cause legate alla patologia di base, a trattamenti farmacologici o perché sottoposte a trapianto di organo solido), che hanno già ricevuto da almeno 120 giorni una dose addizionale a completamento del ciclo vaccinale primario (composto da 2 dosi e 1 dose aggiuntiva).

Si stima che in Toscana siano interessate circa 35mila persone con queste caratteristiche di particolare vulnerabilità. E’ compito dei Centri di riferimento delle strutture specialistiche delle aziende sanitarie verificare chi è in possesso delle condizioni necessarie e provvedere alla chiamata.