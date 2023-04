"Due mesi senza consiglio comunale La sindaca lo convochi"

I consiglieri di minoranza richiedono la convocazione del consiglio comunale alla sindaca di Barga, Caterina Campani (in foto); che ha detta di Francesco Feniello, Claudio Gonnelli, Andrea Salvoni (Progetto Comune e dei gruppi indipendenti di Fabio Quintavalli e Gesualdo Pieroni) da troppo tempo non lo convoca, nonostante ci siano da discutere mozioni ed interrogazioni, che vengono rinviate da mesi. L’ultimo consiglio è del 31 gennaio scorso. Da qui la richiesta di convocazione ai sensi dell’ex art. 3 comma 4 del Regolamento per il funzionamento.

"L’ultimo consiglio comunale si è tenuto il 31 gennaio – scrivono - e da allora, nonostante i consiglieri di minoranza abbiano protocollato 4 interrogazioni ed una mozione, il sindaco non ha più convocato. E’ necessario anche nell’interesse dei cittadini, che si affrontino gli argomenti dei documenti presentati dalle opposizioni".

Per questo chiedono al sindaco di convocare, entro il termine previsto, il consiglio comunale con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: interrogazione di Progetto Comune in merito alla imposta di soggiorno anno 2022; interrogazione di Progetto Comune in merito alla messa in opera dei lampioni con fotovoltaico sul territorio comunale; interrogazione dei consiglieri Pieroni e Quintavalli in merito alla sospensione dei lavori di ristrutturazione, adeguamento sismico e messa a norma palestra scuola elementare in Barga Capoluogo (palazzetto dello sport); interrogazione di Pieroni e Quintavalli in merito al progetto Barga rigenera – riorganizzazione urbana – interventi edilizi fabbricato ex farmacia comunale Fornaci di Barga; mozione di Pieroni e Quintavalli in merito alle dichiarazioni del consigliere Feniello rese nel consiglio comunale del 31 gennaio sul comportamento che avrebbe tenuto l’assessore Onesti sulla installazione dei lampioni per la pubblica illuminazione, alimentati dal fotovoltaico.

Luca Galeotti