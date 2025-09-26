Due lucchesi premiate alla finale di “Miss Mamma Evergreen“

Si è tenuta all’Olympic Beach – Centro Le Torri di Tirrenia la finale nazionale di “Miss Mamma Evergreen 2025”, il concorso dedicato alle mamme over 56 anni, che ha visto ancora una volta protagoniste donne straordinarie, pronte a raccontarsi, mettersi in gioco e lanciare un messaggio potente: “La disabilità non è un limite – pari opportunità per una migliore inclusione sociale.”

L’evento, organizzato da Paolo Teti, patron del concorso Miss Mamma Italiana, si è svolto con il patrocinio dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI), che da anni è impegnata nella promozione dell’autonomia e dei diritti delle persone cieche e ipovedenti. Un messaggio di speranza e consapevolezza.

Due le lucchesi premiate (nella foto): Veronica Veltroni si è aggiudicata la fascia dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, mentre Donatella Carrara la fascia di finalista nazionale. “E’ una fascia che mi rappresenta molto – commenta Veronica Veltroni – avendo una mamma cieca conosco bene le difficoltà che ogni giorno dobbiamo affrontare. Sono orgogliosa di aver vinto questa fascia“.

Nel pomeriggio del 20 settembre, si è tenuta anche un’interessante tavola rotonda dal titolo “La disabilità non è un limite – pari opportunità per una migliore inclusione sociale”, con la partecipazione di autorevoli relatori: Alessandra Nardini, Assessora regionale a lavoro, formazione e pari opportunità; Massimo Diodati, Presidente regionale UICI; Marco Mariotti, Consigliere delegato UICI Pisa; Sandro Bensi, Consigliere regionale UICI e co-organizzatore dell’evento; Barbara Leporini, componente Direzione nazionale UICI e Lorella Barbuti, Miss Mamma Evergreen 2024.

L’incontro è stato introdotto da Juri Sbrana, organizzatore dell’evento, e moderato da Paolo Teti, patron del concorso. Dal dibattito è emerso con forza che la disabilità non va vista come un ostacolo, bensì come una condizione che può trasformarsi in una risorsa.